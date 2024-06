Cones reitera denuncia contra QUniversity que no está creada por ley y ofrece carreras

Sigue generando interrogantes esta universidad QUniversity que se ubica en la frontera con Brasil, cerca del puente de la Amistad en Ciudad del Este. Al respecto, el viceministro de Educación Superior y titular del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), Federico Mora, confirmó que está al tanto de la publicidad que viene realizando esta casa de estudios y que le sorprende que lo haga porque en papeles legales aún no existe.

“Esta universidad no está creada por ley, no existe”, dijo tajantamente, Mora en contacto con ABC AM 730. Agregó que está generando una oferta académica pero al no estar creada, esta no está aprobada. Tienen una oficina que declaran en su portal web https://quniversity.com.py/ donde mencionan en la parte de abajo en español:

“Nos gustaría aclarar y resaltar que la empresa QGROUP INVESTIMENT S.A. esta iniciando el proceso de creación de la QUNIVERSITY según los requerimientos establecidos por el CONES – (en cumplimiento de la LEY 4995/2013, sus modificaciones y todos sus reglamentos)”, sin embargo toda la página está escrita en portugués.

Cones recibió denuncias y también actuó reiterando su denuncia con QUniversity

Mora señaló que recibieron denuncias a principios de año y que es la misma que decía ser el Harvard paraguayo. De por sí se le está denunciando desde Estados Unidos por el uso indebido de la marca.

El caso ya está en el Ministerio Público. También hoy en la Fiscalía de Asunción, el ente educativo reiteró su denuncia por el delito de publicidad engañosa.

“Como Cones reiteramos esta alerta, no queremos que jóvenes gasten sus recursos y expectativas en una supuesta casa de estudios inexistente”, resaltó. Indicó que se los propietarios están cometiendo dos faltas pero al no existir, el Cones se ve imposibilitado de actuar. Les pedimos que bajen esa publicidad de internet.

1- No tiene creación vía ley paraguaya

2- Carreras no están habilitadas

Proceso que lleva el intento de creación y donde aparece un diputado de YoCreo

El viceministro reveló que el diputado de Alto Paraná, Walter Mercado (Yocreo), el mismo partido del intendente Miguel Prieto, es el impulsor de la creación de la QUniversity . Dijo que el proyecto llegó al Cones que debe dar un dictamen, sin este paso no puede tratarse en Diputados.

Recalcó que el proyecto de ley debe tener más detalles como de las carreras por ejemplo, pero no las tiene, expresó.

“Entiendo que los dueños serían brasileños”, concluyó.