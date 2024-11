Policía Nacional analiza medidas legales por el “atuendo” de agentes de Yaguarón

El comisario Ramón Morales, subcomandante de la Policía Nacional, celebró la integración de la nueva Policía Municipal de Yaguarón. Afirmó que todas las ciudades deberían conformar sus propias agrupaciones y que las funciones están bien delimitadas en la Ley 3.966/2010.

Mencionó que entre las funciones están el control de los edificios municipales, del cumplimiento de ordenanzas municipales, la dirección del tránsito y el control de la polución sonora.

“Pero no corresponde el atuendo, la policía municipal debe ser amigable, que en ningún momento su presentación sea de un grupo especial de operaciones. La FOPE usa ese atuendo en operaciones muy específicas, cuando se deben interrumpir con órdenes judiciales de allanamiento. No corresponde, la lógica dice que la policía municipal no puede aparecer enmascarada para ordenar el tránsito”, cuestionó.

Adelantó, en ese sentido, que ya están analizando con los asesores jurídicos qué medidas tomar. “En su momento, vamos a elevar al Ministerio del Interior, para su intervención oportuna”, declaró.

Recalcó que no están de acuerdo con el hecho de que los agentes actúen con la cara cubierta, pero no respondió ante el cuestionamiento de que los agentes del Grupo Lince también salen de igual manera.

Policía no tiene reportes de aumento de criminalidad en Yaguarón

Con respecto al reclamo del intendente de Yaguarón, Luis Rodríguez, sobre el aumento de los hechos delictivos, señaló que ellos no tienen informes ni pedidos de refuerzo.

“Lo que pueda alegar —de inseguridad— el intendente es una cuestión de coordinación, los reclamos se pueden cubrir de otra forma, podemos disponer que se apoye a la comisaría jurisdiccional conforme a los hechos que van ocurriendo”, consideró.

Afirmó que no recibieron ningún pedido de refuerzo y el nuevo director de la Policía en Paraguarí ya recibió órdenes de reunirse con el intendente y la comisaría local, para recabar más información.