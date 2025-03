Encuentran camioneta robada con chapa de otro vehículo adentro

En la calle Incas, entre William Richardson y Amancio González, del barrio Pinozá de Asunción, agentes de la Comisaría Séptima de Asunción encontraron una camioneta que fue denunciada más temprano como robada en el centro de Asunción.

“Personal de esta comisaría estaba realizando patrullaje sobre la calle Parapiti, donde fueron alertados por la víctima sobre un supuesto hecho de hurto de vehículo. Esta persona primeramente mencionó que el vehículo tenía algún desperfecto mecánico, por lo que realizamos la búsqueda ya por las inmediaciones”, comentó la comisario Evangelina Escalante, subjefa de la Comisaría Séptima.

La camioneta es de la marca Toyota, modelo Land Cruiser, color gris, año 1997, que pertenece a María Cecilia Genes Benítez (34).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“En ese momento ella ya estaba haciendo las publicaciones a través de las redes sociales y una vez que se encontraba en esta comisaría, fue avisada que en la zona del barrio Pinozá podría encontrarse su vehículo. Entonces nos fuimos a verificar y efectivamente se trataba de su camioneta”, prosiguió la comisario.



Lea más: Inseguridad en el centro de Asunción: roban vehículo minutos después de ser estacionado

Encontraron chapa de otro vehículo

Escalante contó que al encontrar la camioneta estacionada detrás del club Pinozá, se pudo constatar que el vehículo tenía otra chapa que no le correspondía en su interior.

“El autoradio ya no tenía, pero tenía una chapa que no le correspondía, una chapa del RUA (Registro Único de Automotores) que le correspondía a otro vehículo. Es de una camioneta Nissan Frontier del año 2012. Está al nombre de una empresa, no registra ningún tipo de denuncia esta chapa. Así también se encontró alguna de sus pertenencias, como una caja acústica marca Pioneer, unas hamacas que aparentemente no fueron tocadas de ese lugar”, refirió.

Sobre los autores, dijo que cuentan con imágenes de las cámaras de circuito cerrado, tanto de la zona donde ocurrió el robo, como de donde encontraron la camioneta.

“La víctima mencionó que tenía un problema en el embrague. Ella mencionaba que una persona que no conocía ese vehículo le iba a dificultar un poco manejar, entonces presumimos que podría haberse quedado por el camino y le realizamos la búsqueda”, detalló.