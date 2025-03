Tobilleras electrónicas están listas y deben ser solicitadas por la defensa del imputado

El director del 911, Hernán Escobar, explicó que las tobilleras electrónicas están listas para ser utilizadas, pero las mismas tienen que ser solicitadas por la defensa, no es que el juez la otorga. Recordó que las mismas sirven para que quien la posea no salga de un perímetro determinado.

“La ley nos obligó a formar el Sindec, que es el sistema donde estamos las seis instituciones. Hay un representante por cada institución y estamos conversando. Ayer, la representante de la Corte nos dijo que, en reunión con los magistrados, ya tenía unos pedidos emanados desde la defensa pública y de defensores privados que nos iban a llegar, en esta o la otra semana, la factibilidad técnica”, indicó el director del 911.

Seguido comentó: “Actualmente, tenemos 100 tobilleras para colocarlas y comenzar. La Corte, por una acordada, sacó que en este plan piloto íbamos a usar 20 y solamente en Asunción. Nosotros vamos a cumplir esa acordada, vamos a probarlo y vamos a enviar los informes a todos los miembros del Sindec, que son el Ministerio de Justicia, Interior, Policía Nacional, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia y Ministerio de la Defensa Pública”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“En esta acordada de la Corte se habla de Prisión Domiciliaria y no de Zona de Alejamiento. Hay que recordar que las tobilleras sirven para que yo no salga de un perímetro y otra para que yo no me acerque a un perímetro, para que no me acerque a la víctima. Esto, la Corte todavía no nos dijo que podemos usar, pero es otra posibilidad”, explicó Escobar.

Lea más: Tobilleras electrónicas: cuántas se usarán, ante qué casos y cuándo comenzará la implementación

Tobilleras electrónicas no se otorgan de oficio

En estos momentos no hay persona que tenga la tobillera como una medida. “Esto porque se esperó la acordada de la Corte, que salió a mediados de enero e hicimos la capacitación en febrero”, dijo.

Para finalizar, aclaró que: “La verdad es que, el que tiene que pedir la medida es el abogado defensor o la defensa pública. No es que el juez de oficio otorga, el juez espera el pedido. Entonces, lo que nosotros esperamos es que la defensa pública como los defensores privados hagan su pedido de tobillera”.