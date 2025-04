Condena a Gustavo Florentín: abogado cuestiona que ni siquiera se sabe cuál fue el arma homicida

El abogado defensor del suboficial Gustavo Florentín, Ricardo Estigarribia, criticó que el Tribunal de Sentencia lo condenara a 24 años de cárcel por el asesinato de Rodrigo Quintana, siendo que ni siquiera se comprobó cuál fue el arma homicida utilizada.

“¿Qué garantías puede tener hoy en día un uniformado, llámese Policía Nacional o llámese agente militar, sobre al momento de desplegar su trabajo, va a recibir una condena de 24 años? Sin importar las circunstancias, bien explicitadas por el tribunal, no se determinó siquiera cuál escopeta utilizó Gustavo Florentín Silva. En un país serio no se le puede condenar a una persona sin siquiera saber cuál es el arma homicida”, sostuvo.

Entre los cuestionamientos referentes al arma homicida, criticó que no se delimitó si era la escopeta M10 o M12, tampoco qué vainilla salió del arma ni cuál vainilla le causó la muerte a Rodrigo Quintana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El propio tribunal mencionó que por el color rojizo que venía de la luz de la calle, por el destello de la pulvuración de la pólvora, etc., no pudieron ver el rostro, que simplemente eran siluetas y nuevamente reitero, las planimetrías tienen una diferencia abismal de prácticamente cinco metros”, aseveró.

Lea más: Lo que dijo Gustavo Florentín tras ser condenado por la muerte de Rodrigo Quintana

Disparo de Báez

El abogado de Gustavo Florentín cuestionó que con el testimonio que fue incluso el más valorado durante el proceso, no se tomó en cuenta que podía haber sido el oficial Arnaldo Andrés Báez quien disparó contra Rodrigo Quintana.

“El testimonio que más valor le dieron fue el de Diego Garcete, porque fue el más objetivo, el más próximo a Rodrigo Quintana, fue con el que más compartió y fue inclusive el que le auxilió y le llevó hasta el sanatorio, hasta el hospital, el mismo dijo ‘yo vi humo que salía de la escopeta, yo nunca me voy a olvidar eso cuando me pusieron pecho a tierra’, y el que le puso pecho a tierra, fue el oficial Arnaldo Andrés Báez que tenía casco blanco”, refirió.

Adelantó que tras recibir por escrito la sentencia, que sería el 23 de abril, solicitarán un recurso de apelación especial y aseguró que es sumamente grave e incongruente lo que ocurrió durante el juicio oral, así como lo que se produjo y lo que resolvió el tribunal.

El abogado aseguró que con la sentencia se está violando el Estado de Derecho, ya que no se determinó ni la identidad de Florentín, como tampoco que arma utilizó. “Se está violentando el Estado de Derecho, y si esto le pasa a una persona que debía ser apoyada por una institución policial, porque estaba en desempeño de sus funciones, imagínense lo que nos va a pasar a nosotros”, lamentó.

Lea más: 31M: Gustavo Florentín salió con una escopeta de la Comandancia “sin que nadie se lo impida”, revelan fotogramas

Sentencia de Florentín fue “cómoda” para el tribunal

Agregó que fue “una sentencia cómoda para el tribunal”, porque se tenía que congraciar con la prensa y con la sociedad, y de alguna manera darle un cierre para que se apague el debate sobre el atropello a la sede del PLRA.

“Se tiene que cerrar esta parte histórica, es una cuestión política, que no es jurídica lastimosamente, hay demasiados intereses de que esto se cierre y esos intereses se vieron desde hace tiempo. Se tenía que cerrar para que no se investigue más, recuerden que a Raquel Fernández, ella testificó acá y dijo, 23 años de carrera me quitaron, perdí todo de la noche a la mañana, porque justamente no le permitieron hacer su trabajo”, expresó.

Dijo desconocer de quién sería el interés, pero se debe analizar quién era el que más perdía y quién era el que más ganaba esa noche con la muerte de una persona, que en este último caso eran dos grupos políticos distintos: uno colorado y uno liberal.

“Ustedes arriben a las conclusiones de quién perdía más y quién ganaba más, y quién obtuvo rédito político de esto, quién obtuvo votos de esto y quién obtuvo desprestigio de esto”, concluyó.