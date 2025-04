Amenaza de tiroteo a directora de colegio de Asunción: imputan a adolescente de 17 años

El martes último se activó un protocolo de seguridad por la amenaza de tiroteo en la que la víctima sería la directora de una institución educativa de Asunción. Por el hecho, hoy fue imputada una adolescente de 17 años, según confirmó el fiscal Federico Leguizamón.

“El día de hoy procedí a la imputación de esta adolescente de 17 años que cursa el tercer curso de la escolar básica. Pudimos llegar a determinar que esta menor adolescente de 17 años era la que a través de su cuenta de Instagram procedió a realizar las amenazas correspondientes”, dijo el fiscal.

Explicó que la adolescente está imputada por amenaza de realización de un hecho punible estipulado en el artículo 235 del Código Penal, que acarrea una pena de hasta tres años de pena privativa de libertad o multa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Por protocolo, al ser una menor de edad, ella debe ser sometida obligatoriamente a unos estudios psicológicos y psiquiátricos, ya con la verificación y el control penal de la juez penal de la adolescente”, aseveró.

Lea más: Activan protocolo de seguridad en colegio asunceno por amenazas de atentado

Fiscalía no puede tomar declaración a adolescente

El fiscal indicó que pese a haber imputado a la adolescente por la amenaza del tiroteo, no pueden tomarle la declaración indagatoria, por ser menor de edad.

“Con su testimonio, el descargo que ella pueda llegar a hacer, ante el juez penal de la adolescencia, ya que por protocolo, al ser menor de edad, nosotros no podemos ni siquiera tomar la declaración indagatoria”, aseguró.

Fue consultado si es que la misma registra algún antecedente, a lo que contestó que no existe ninguno que pueda relacionarla con un hecho violento.

“Hablando con la directora, ella me dijo que no acarrea ningún tipo de problema, así a prima facie no tuvieron ningún tipo de inconveniente con esta alumna hasta el momento”, afirmó.

Lea más: Tobatí: Denuncian presuntas amenazas a un alumno del colegio Pedro Juan Caballero

Hecho es grave, para el fiscal

El fiscal dijo que la amenaza es algo muy grave, a pesar de que los adolescentes piensen que esto se pueda tomar como broma.

“Nosotros, desde el martes, se aplicaron el protocolo de la policía, del Ministerio Público, del MEC, toda la colectividad educativa, padres, alumnos, profesores, acarrea una serie de inconvenientes, una serie de incertidumbre que no se puede tomar a la ligera”, señaló.

Insistió durante su entrevista con Radio Ñandutí que es muy delicado que los adolescentes hagan este tipo de cosas, y que la imputación sirve también para hacer saber a los padres y alumnos que toda persona es responsable de sus actos y es penalmente reprochable desde los 14 años de edad.