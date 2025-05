Allanan granja tras asalto a criptominera en Coronel Bogado

La Policía Nacional informó que, en conjunto con la Fiscalía, allanaron en la tarde de ayer una granja ubicada en la ruta La Paz, camino a Guazú Yguá, en la compañía Desgracia Kue del distrito de San Pedro del Paraná, en el marco de la investigación sobre el asalto a un local de criptominería. El ataque fue ejecutado ayer en Coronel Bogado y terminó en un enfrentamiento a tiros con persecución policial.

La sospecha es que en este local se habrían reunido los delincuentes antes de ir al local de criptominería, reveló el subjefe de Investigaciones de la Policía en Itapúa, comisario Luis Hermosilla.

Agregó que llegaron a este sitio mediante informe de inteligencia recibido por la comisaría jurisdiccional.

Propietario niega sospecha

En el establecimiento agrícola fueron recibidos por uno de los propietarios, identificado como Benjamín Martínez Saldívar, quien se dedica a la venta de gallinas.

El comisario comentó que el dueño del establecimiento agrícola negó a la comitiva que el sitio haya sido un punto de reunión de los asaltantes.

No se hallaron evidencias

En la granja allanada se incautaron una escopeta calibre 12 con documentación legal de portación y perdigones del mismo calibre, un celular y vainillas servidas, según informó el comisario.

No obstante, Hermosilla indicó que en dicho establecimiento agrícola no lograron hallar evidencias del caso, por lo que no se reportan detenidos.

Igualmente, mencionó que esperan proseguir con más procedimiento en búsqueda de los delincuentes.

El jefe policial precisó que el inmueble rural allanado está a 40 kilómetros del local de criptominería atacado.

Querían robarse equipos de criptominería

En cuanto al atraco, comentó que los delincuentes pretendían llevarse todos los equipos informáticos que sirven para generar las criptomonedas; sin embargo, solo pudieron llevarse una escopeta calibre 12.

También comentó que manejan “información sensible” sobre quiénes serían responsables del local de criptominería atacada, que funciona de forma clandestina.

Un solo delincuente fue detenido ayer de los 20 que habrían participado en el intento de asalto. Además, se incautaron dos automóviles, armas de fuego, celulares y un inhibidor de señal.