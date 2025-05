El desgarrador pedido de justicia de la viuda del delivery asesinado

Norma Ramoa exigió justicia por el asesinato de Alfredo David Duarte, su pareja que estaba trabajando de delivery cuando fue atacado por un adolescente armado con un arma de fuego en el barrio San Francisco de Asunción.

“Pido justicia porque esta llamada, que ya no me pudo contestar, por qué lo asesinaron trabajando, que no se quede en pena, pido que actúen los supuestos policías que están para resguardar la seguridad de la sociedad”, escribió en su cuenta de la red social Facebook de Meta.

Contó que tiene tres hijos a los que mantenían con el dinero que la víctima del adolescente conseguía trabajando.

“Tengo tres hijos y pido justicia. Justicia pido por qué fue trabajando y le dispararon, a quemarropa le dispararon, nada no llevaron de él y ahora quedamos mis hijos y yo. Yo no trabajo, yo le cuido a mi hijo, que es pequeñito, tiene meses nomás, y ahora me quedé sin mi esposo, sin ningún sustento para mi casa”, expresó notoriamente afectada.

Viuda de delivery pide a madre de adolescente que se haga cargo

Además de su reclamo de justicia, también exigió públicamente a la madre del adolescente detenido que se responsabilice y se haga cargo del menor, siendo que es sindicado como el autor del asesinato.

“Pido justicia y pido también que se haga responsable la madre de este niño, porque yo tengo que darle de comer a mis hijos y pido una bonificación para mis hijos también, porque cómo yo voy a dejarle a mi bebé de meses nomás a manos de cualquiera. Tienen nueve años, siete años y el último diez meses. Está lactando también y él era nuestro sustento de la casa, nos traía el pan de cada día, de todos los días, trabajando le pasó. Quiero justicia, no quiero que esto quede así”, dijo con voz quebrada y sollozando.

Contó que son de la ciudad de Limpio y que Alfredo -quien falleció a causa del disparo efectuado presuntamente por el adolescente detenido- trabajaba como delivery desde hace aproximadamente un año.

“Hace un año estaba trabajando para traernos el pan de cada día, porque mi hijo también usa pañal, y ahora por ejemplo delivery casi nada no hay, lo que salga nomás él lleva, y si le sale dos o tres pedidos, por ese nosotros comemos en el día”, concluyó en entrevista con la 1020 AM.