“Un Paraguay que llora”, dicen conductores de plataformas

Tras el asesinato del delivery Alfredo David Duarte Flores, repartidores se manifestaron frente a la Comisaría del barrio San Francisco para exigir justicia y mayor seguridad. Por su parte, la Fepacop también se pronunció sobre el hecho con su mensaje “Un Paraguay que llora”.

“Una justicia amordazada y en estado agónico representa una de las mayores amenazas para el orden democrático y la convivencia ciudadana. Un Ministerio Público débil, desarticulado y carente de independencia no solo deja de representar los intereses de la sociedad, sino que, en los hechos, facilita la expansión de estructuras criminales”, empieza el escrito.

Según los trabajadores, la seguridad pública “se ve completamente condicionada por un sistema de justicia que no responde con firmeza ni eficacia”.

“Sin un Ministerio Público operativo y un Poder Judicial íntegro, las políticas de seguridad quedan paralizadas, y la ciudadanía expuesta. Hoy, Paraguay sucumbe ante el avance del crimen organizado, no solamente por la violencia que este impone, sino por la permisividad de un sistema judicial corroído por la inacción, la corrupción y el desinterés”, agregan.

“Paraguay seguirá llorando a sus niños”

Asimismo, mencionan que la “captación” de niños, adolescentes y jóvenes por parte de organizaciones criminales “es un fenómeno creciente y devastador”.

“Paraguay clama, con urgencia, una reforma estructural de su sistema de justicia. No una reforma superficial o cosmética, sino una transformación profunda; es hora de modernizar leyes. Mientras no se enfrente con determinación este problema, Paraguay seguirá llorando a sus niños, adolescentes y jóvenes, víctimas de un sistema que no supo protegerlos del crimen organizado. La indiferencia institucional de hoy es la tragedia social de mañana”, concluyen.

Por el asesinato del trabajador en el barrio San Francisco, el fiscal Aldo Cantero imputó al adolescente sospechoso.

