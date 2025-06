“Es un psicópata”, dice prima de Fernanda Benítez sobre el sospechoso

María Benítez habló sobre el crimen de su prima, Fernanda Benítez (17) y al respecto sostuvo que el presunto asesino -también un adolescente de 17 años- “es un psicópata”.

“No cavó bien ahí abajo, puso el cuerpo, le derramó gasoil y quemó; todo indica que es él nomás, está la cámara, la memoria de la cámara, todas las cosas... Tiene todito la Fiscalía, pero algo están encubriendo; desde el primer día encubrieron algo”, detalló.

Asimismo, apuntó que si la amiga de la menor no hablaba, no iban a saber qué ella estaba embarazada, como tampoco conocer el dato sobre que el actual sospechoso estaba detrás de su desaparición.

“Nosotros no sabíamos que estaba embarazada; si sabíamos le íbamos a ayudar a mi prima. No era su novio, era una pareja casual y le convenció a mi prima de verse, se encontraron y seguramente le llevó a punta de pistola, no sé; no supimos de ella desde el martes”, agregó.

“La primera vez que ocurre algo tan macabro”

Entre otros cuestionamientos, la mujer lamentó que pese a los avances en la tecnología, aparentemente los investigadores no insistieron con rastrear su celular.

“No entra en nuestra cabeza; se fueron los padres (del sospechoso) el sábado a la mañana vestidos de negro junto a mi tío. ¿Con qué cara se fueron sabiendo que la niña ya estaba muerta? Ayudaron a tapar con los árboles podados, mataron a un perro para tirar encima para que gua’u eso sea lo que se huele”, señaló.

Incluso apuntó que “es la primera vez que ocurre algo tan macabro en nuestra ciudad (Coronel Oviedo)" y también cuestionó que supuestamente hubo algún intento de no mostrar esposados a los padres del otro adolescente.

“En la casa del muchachito estaba agonizando ella; el mensaje dice: ‘la voy a matar nomás’. Nos dolió tanto eso y ¿la chica por qué no avisó? ¿Por qué no le llevó al hospital y tiró ahí para que le salvemos? Es un psicópata, no puede ser que un mitã’i de 17 años piense así“, concluyó.

