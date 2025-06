Feminicidio de Fernanda: según la Policía, se apagaron las cámaras antes del crimen

Los circuitos cerrados colectados en el caso del feminicidio de Fernanda Benítez en Coronel Oviedo, adolescente embarazada que fue quemada presuntamente por otro adolescente, todavía no fueron analizados, según dijo el comisario César Silguero, director general de Investigación Criminal, cuando fue consultado al respecto.

“Esa información no la tengo precisa porque aún los investigadores no me han informado en relación a eso. Todos los elementos que vayan surgiendo, de manera de que sean importantes, se está informando al Ministerio Público, evidentemente no tenemos, por eso es que, evidentemente, no hay elementos de valía en los circuitos colectados, por eso es que no estamos informando”, respondió.

Agregó que aún están en análisis los circuitos cerrados, incluso el de la casa del adolescente sindicado como principal sospechoso, considerando que el mismo tiene un corte en un horario que creen habría llegado la víctima a la vivienda.

“Eso está en análisis porque hablamos nosotros del corte que hubo, o sea, se apagó el equipo en un rango, que ayer habíamos informado también, entre las 11:40, cerca de las 12:00, hasta las 14:00”, sostuvo.

Denuncia de desaparición llegó después del hecho

De acuerdo a lo que dijo César Silguero, la denuncia de la desaparición se presentó ante la Policía 27 horas después de que Fernanda salió de su domicilio y que, según la investigación, el hecho ocurrió el mismo día.

“Nosotros ingresamos a indagar sobre la denuncia ya prácticamente después de que ocurrió el lamentable hecho. A partir de ahí se activó el protocolo que tiene que ver con el órgano preventivo que es dar a conocimiento sobre esa denuncia a través del sistema nuestro y, por otro lado, también hubo una comunicación ya del caso al Departamento de Investigaciones de Caaguazú, en donde también ya intervino para poder indagar sobre la desaparición de la nena”, aseveró.

Aseguró que desde ese momento se trabajó de manera coordinada con el Ministerio Público, a fin de poder ir corroborando las informaciones colectadas que lastimosamente después de varios días se pudo llegar a entregar el cuerpo, momento desde el que trabajaron los equipos técnicos para poder demostrar la participación del adolescente en el hecho.

“Tenemos elementos en donde se le ve a la víctima con el victimario sobre un biciclo más o menos a las 11:30 aproximadamente, dirigiéndose al domicilio del joven. Eso se ha colectado en el análisis, ya que se ha hecho en estos allanamientos en esta búsqueda de elementos fílmicos que se tienen que hacer en relación al itinerario desde el momento en el que la nena sale de la casa”, afirmó.

Por último, contó que en el caso de los teléfonos incautados lleva un proceso más lento porque debe realizarse una extracción forense, además del análisis correspondiente.