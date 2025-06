Crimen de Fernanda Benítez: ¿el adolescente sospechoso actuó solo?

Las investigaciones preliminares revelan que el crimen de Fernanda Benítez, presunta víctima de feminicidio en Coronel Oviedo, habría sido cometido por el principal sospechoso, el adolescente de 17 años, sin ayuda de ninguna persona, según reveló el subjefe de Homicidios de la Policía, comisario David Delgado, en una conferencia de prensa en la que hablaron las autoridades encargadas de la investigación del caso.

Sostuvo que esta hipótesis se da conforme al perfilamiento de la escena del crimen y de la zona de hallazgo del cadáver, además de otros indicios.

“Los elementos que hoy tenemos indican que pudo haber actuado solo, ya que tenemos elementos de transporte en el sitio, una distancia corta del lugar del hallazgo a la casa y también otros factores que hacen posible que se dé esa situación”, mencionó.

Los padres no habrían estado en la vivienda

En ese sentido, dijo que hay elementos que indican que los padres del sospechoso no se encontraban durante el momento en que se habría materializado el crimen en la vivienda. No obstante, refirió que no están exentos de la investigación.

Por su parte, la fiscala interviniente, Gladys Torales, anunció que estos serán convocados a declarar oficialmente, ya que, hasta el momento, solo se tuvo una conversación extraoficial con los mismos, en la que dijeron que no estaban al tanto del crimen.

El comisario, además, anunció que habría más allanamientos a realizar con relación a las demás pistas en torno al caso.

Hasta el momento, la fiscala imputó al supuesto autor por los hechos punibles de feminicidio, aborto en grado de tentativa y violación de la patria potestad. La otra persona procesada es la amiga de él -quien se encuentra prófuga- por instigación a cometer hechos punibles, apología del delito, asociación criminal y omisión de aviso de hecho punible.

Los indicios que sostienen la hipótesis

Entre los indicios que hacen suponer la hipótesis mencionada por la Policía, Delgado mencionó que una carretilla fue hallada en la vivienda del sospechoso, la cual sería el medio de transporte del cuerpo desde la casa hasta el sitio donde fue hallado el mismo, en un baldío contiguo ubicado a 20 metros.

Precisó que verificaron que la carretilla, antes de la hora que se cometió el crimen, se encontraba en un sitio dentro de la vivienda y en otro tras el crimen. “Entonces, la presunción es que ese es el método utilizado para trasladar el cuerpo”, dijo.

También informó que accedieron al circuito cerrado de televisión (CCTV) de la vivienda en forma parcial, pues comentó que este fue apagado durante un lapso.

El sospechoso habría sido quien apagó el circuito cerrado porque era el único que se encontraba en la vivienda cuando esto se realizó, según indicó.

La hora y el sitio del ataque a Fernanda

El comisario refirió que el ataque a la adolescente se habría dado en el patio trasero de la vivienda, entre las 11:00 y 14:00 del martes 27 de mayo, fecha en que los padres de la víctima denunciaron que desapareció.

Sin embargo, el subjefe de Homicidios dijo que desconocen aún el momento precisó en que se dio la incineración del cuerpo, lo que pudo haber causado su muerte, considerando que la autopsia reveló, de forma preliminar, que la víctima aún seguía viva al momento de ser quemada y que una de las posibles causas es intoxicación por monóxido de carbono.

En cuanto a las contusiones halladas en el cuerpo de la víctima, señaló que estas pudieron haberse dado luego del traslado de los restos al baldío, cuando se arrojaron troncos y leñas para la incineración.

Fuentes policiales de ABC indican que la adolescente fue asfixiada durante el lapso entre las 11:00 y 14:00 del martes y que fue en ese momento en el que el adolescente sospechoso apagó el circuito cerrado para luego volver a activarlo, una vez que trasladó el cuerpo hasta el baldío contiguo. Agregaron que los restos de la víctima recién fueron incinerados a la noche; es decir, horas después de que fue depositada en el sitio donde fueron hallados.