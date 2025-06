Detienen a hombre por brutal agresión a su expareja hace seis meses

Diego Daniel Bordón (36) fue detenido ayer en el barrio Isla Bogado de Luque por contar con tres órdenes de captura. En uno de los casos se lo buscaba por violencia intrafamiliar ante una brutal agresión a su entonces pareja, que ocurrió en enero pasado en San Lorenzo.

La víctima reveló ante los medios que el hoy detenido la había agredido de forma brutal en la vía pública, ante la mirada de varias personas.

“Me tira boca para abajo en el asfalto, empieza a pisarme y me estira de mi pie, lo que me causó un corte y casi perdí dedos de mi pie. Me desfiguró totalmente la cara. Había dos o tres personas, pero nadie quiso meterse”, relató.

Comentó que aquella ocasión no fue la única vez que había sido víctima por su actual expareja.

Teme por su vida ante amenaza

La mujer dijo que teme por su integridad y pide que la Justicia no libere nuevamente a su agresor.

“Ahora es que tengo miedo porque me amenazó y tengo un solo hijo de 10 años”, declaró.

Contó que, además de la amenaza, su expareja le advirtió que “no vas a poder conmigo, ni si te vas a llorarle al Presidente”.

Además de la orden de captura por violencia intrafamiliar, el hombre era buscado por dos procesos de incumplimiento del deber alimentario, que tienen relación con el hijo que comparten con la mujer agredida.