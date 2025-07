Felicita “mandarina”: esto dijo el principal sospechoso tras ser detenido

En un patrullaje rutinario, agentes Lince de la Policía Nacional detuvieron ayer a Fredy Antonio Florenciano (43) en la ciudad de Caaguazú, tras confirmar que se trataba del principal sospechoso del crimen de Felicita Estigarribia, conocida como “la niña de las mandarinas”, ocurrido en el 2004.

Florenciano habló con la prensa tras su detención. Al ser consultado sobre el caso, negó la autoría y dijo que él se encontraba en Asunción cuando ocurrió el crimen en Yaguarón.

Inclusive, negó conocer a la víctima. “No, no le conozco”, aseguró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al ser consultado si sabía que fue sindicado como el principal sospechoso del crimen, respondió que “se me responsabilizó, pero no es así”.

Lea más: Caso Felicita: ¿cómo ocurrió la detención del sospechoso 21 años después?

Se movilizaba en Caaguazú

Mencionó que “no tenía luego plata” y que por ello no se presentó ante la Justicia a esclarecer el hecho o demostrar su inocencia. Además, resaltó que “yo no me escondí”.

Reveló que durante los años que estuvo prófugo se movilizaba en “Caaguazú y la zona norte (del país)”.

Asimismo, comentó que vivía en Caaguazú hace 10 años y que “venía y me iba”.

Mencionó que “trabajaba en todas partes” dentro de esta ciudad y que realizaba tareas de “construcción y de todo”.

No tiene pareja ni contacto con familiares

Refirió que actualmente no cuenta con pareja ni hijos. “Me había separado”, expresó.

Lea más: Caso Felicita Estigarribia: la pena a la que se expone el presunto asesino

Con relación a sus otros familiares, dijo que “perdí (contacto con ellos), nunca más supe nada de ellos”.

Así también, reveló que -tras el crimen de Felicita- “nunca” volvió a ir a Yaguarón.

Florenciano quedó detenido y a disposición del Ministerio Público. Esta mañana se prevé que declare ante las autoridades judiciales.