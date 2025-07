Crimen en Caaguazú: abogado revela que el presunto autor buscaba ver a su hija un día antes

El trágico caso ocurrido en Nueva Toledo, Caaguazú, donde un hombre identificado como Derlis Báez habría atacado a tres mujeres con un arma de fuego y dejó una víctima fatal.

La fallecida fue Mirna Soledad Caballero Pereira, de 17 años, mientras que otras dos mujeres, Sany Paola Cabrera (24) y María del Rosario Brítez (58), resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro asistencial.

El presunto autor del ataque, quien posteriormente se quitó la vida, era pareja de Sany Paola Cabrera, con quien compartía una niña que recientemente cumplió un año. La secuencia violenta del ataque y posterior eliminación sorprendió al propio abogado.

“Estaba preparando su juicio para ver a su hija”

El abogado Gabriel Quintana, quien fue consultado por Derlis Báez días antes del crimen, aseguró estar profundamente sorprendido. Señaló que un día antes llegó hasta su estudio con los papeles para iniciar un proceso para ver a su hija.

“Me había contactado porque quería comenzar un juicio de régimen de relacionamiento para poder ver a su hija. Ayer me trajo su cédula, la constancia de nacimiento y hasta me preguntó cuánto costaría el proceso. Estaba dispuesto a adelantar honorarios”, relató el letrado.

Quintana explicó que Báez no presentaba señales de inestabilidad emocional ni indicios de agresividad. “Estaba sobrio, hablaba con claridad, mostraba interés genuino por el juicio. Incluso me comentó que ya no había posibilidad de reconciliación con su pareja, pero que respetaba su decisión. Lo único que quería era compartir con su hija”, agregó.

Un giro inesperado

La noticia del crimen llegó al abogado un día después de haber recibido la documentación del proceso. “Yo ya estaba redactando los escritos. Fue un shock recibir la noticia. Uno se espera de todo, pero no de alguien que apenas ayer hablaba de su hija”, expresó.

El letrado describió a Báez como un cliente ocasional que llegó a su estudio por recomendación. “No lo conocía bien, pero jamás imaginé este final. No me comentó sobre conflictos graves ni amenazas”, señaló.