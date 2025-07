Alexandre Gomes transfiere bienes a su abogado y Corte dispone auditoría

El fiscal Andrés Arriola al solicitar la medida cautelar sobre 14 propiedades de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del diputado Eulalio Gomes (abatido el 19 de agosto de 2024 en un procedimiento fiscal - policial) recibió, en audiencia ante el juez Osmar Legal, la respuesta del abogado Tuma de que algunas de ella habían sido transferidas a su nombre como pago de honorarios.

Como sobre Alexander (preso en la cárcel de Cambyreta) pesa una inhibición para vender y gravar bienes dispuesta por el juez Legal, el 19 de agosto de 2024, Arriola acudió al Registro Público en donde la directora Lourdes González de Muñoz le confirmó que cuatro propiedades fueron transferidas a Tuma.

Las primeras averiguaciones dan cuenta que una funcionaria utilizó su pin para levantar, sin autorización alguna la inhibición de Gomes.

La directora de Registros comunicó lo ocurrido al presidente de la Corte César Diesel y en la sesión plenaria del pasado miércoles se dispuso que el Consejo de Superintendencia del máximo tribunal lleve adelante una auditoría a los funcionarios, que eventualmente podría alcanzar al mismo Tuma, en su carácter de abogado.

Igualmente la Corte dispuso la remisión de los antecedentes a la fiscalía.

Lo que dice el abogado Tuma

“En mi carácter de abogado, recibí en concepto de honorarios profesionales inmuebles que fue transferido a mi nombre conforme a derecho, mediante escritura pública y sin impedimento legal alguno al momento de la operación”, señaló el abogado Óscar Tuma a ABC.

“Es absolutamente falso que haya existido un traspaso ilegal. El inmueble fue transferido antes de que existiera cualquier anotación registral de medida cautelar. La resolución judicial de inhibición que eventualmente se dictó no estaba registrada ni era oponible al momento de la transferencia”, expresó el letrado.

“Si existió una omisión o demora administrativa en la anotación de la medida por parte de Registros Públicos, ello no puede atribuirse ni a mí como abogado ni a mi cliente, mucho menos criminalizar una operación absolutamente legítima y documentada”, prosiguió.

“Igualmente, me resulta llamativo que un funcionario del Registro haya eliminado una anotación de inhibición, sabiendo que dicha medida no impide per se la venta”, afirmó el abogado.

“Es importante aclarar que existe una diferencia sustancial entre una inhibición general de enajenar y una medida de prohibición de innovar: la primera recae sobre la persona, mientras que la segunda afecta directamente a bienes determinados”, indicó.

Calificó como una “chambonada” de la fiscalía todo lo que ocurre.

“Toda medida cautelar que recaiga sobre bienes registrables debe ser inscripta en el Registro correspondiente para que tenga eficacia frente a terceros; de lo contrario, carece de oponibilidad y no produce efectos jurídicos registrales”, sentenció Tuma.

Tiene dos causas abiertas

Rodrigues Gomes es indagado en una causa por presunta asociación criminal, lavado de dinero y tráfico de drogas.

La segunda causa abierta es por supuesto tráfico internacional del drogas y lavado de activos provenientes de esa actividad ilícita