Wenceslao Benoit fue encontrado muerto en el Chaco

Wenceslao Benoit (77) fue reportado como desaparecido el 1 de agosto en el Parque Nacional Defensores del Chaco, ubicado en el departamento de Alto Paraguay. Su cuerpo fue localizado hoy luego de varios días de búsqueda por tierra y aire.

“Acabo de recibir esta triste noticia. No lo encontraron lejos del lugar de donde se perdió, lo encontraron ya sin vida los ayoreos”, comentó a ABC TV el exsenador Alfredo Jaeggli, consuegro del extranjero.

El dato también fue confirmado por el comisario Carlos Martínez, jefe de investigaciones del departamento de Boquerón.

“Ya se tiene una confirmación lastimosamente con un resultado negativo: el cuerpo sin vida. No tiene ningún rastro de que haya sufrido lesiones, se presume que seguramente estaba muy cansado, no tenía agua, se recostó, se sacó la remera y parece que se quedó a descansar”, reveló el jefe policial.

Familiares ya tienen conocimiento

El policía agregó que el cadáver fue localizado en la misma zona donde se lo buscaba, aunque en una parte más “retirada” donde la vegetación es muy “pesada y de difícil acceso”.

También reconfirmó que fueron los ayoreos los que localizaron a Benoit y luego dieron aviso a las autoridades para incursionar.

Otro dato que precisó es que Raphael Gibbon, el belga que había acompañado el recorrido, mencionó que supuestamente el argentino le dijo que tenía problemas del corazón.

“Los familiares ya tienen conocimiento; estamos informando de a poco”, agregó Martínez.

