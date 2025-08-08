Megaoperativo en Bañado Sur: creen que permitirá “desbaratar o debilitar” grupos criminales emergentes

En conversación con ABC Cardinal este jueves, el comisario Richard Vera, jefe de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional, habló de los allanamientos simultáneos que tuvieron lugar en la mañana de hoy en el Bañado Sur de Asunción y las causas que motivaron el aparatoso operativo policial.

Este jueves, la Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron 14 allanamientos y detuvo a unas nueve personas en los barrios Jukyty, Santa Ana y San Cayetano, en el marco de la investigación de hechos de homicidio y otros hechos vinculados a grupos criminales de esa zona de la capital.

El comisario Vera explicó que los allanamientos guardan relación con la investigación de cinco causas de homicidio y dijo que el operativo tuvo resultados “altamente positivos”.

Afirmó que entre los nueve detenidos hay cinco personas consideradas “objetivos directos”, supuestos autores de los hechos investigados, que se enmarcarían en disputas territoriales entre grupos delictivos antagónicos.

Armas y drogas

Los intervinientes incautaron dos armas de fuego largas, cinco armas cortas y casi seis kilogramos de supuesta marihuana.

“Creemos que estamos bien encaminados para esclarecer las cinco causas”, dijo el jefe policial, quien agregó que el operativo también serviría para “desarticular o por lo menos debilitar” a los “pequeños” grupos criminales que estaban surgiendo en la zona.