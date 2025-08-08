Megaoperativo en el Bañado Sur: 14 allanamientos para desmantelar clanes delictivos

La Policía Nacional lleva a cabo esta mañana la operación “Declinatio” con 14 allanamientos simultáneos en el Bañado Sur de Asunción, buscando desmantelar clanes delictivos implicados en homicidios, tentativas de homicidio, microtráfico y conflictos entre barras bravas.

Los procedimientos se llevan a cabo en los barrios Jukyty, Santa Ana y San Cayetano, zonas consideradas de alta conflictividad y donde operan células criminales que se disputan el territorio.

Durante los allanamientos, los agentes incautaron bolsas con presunta marihuana prensada, además de armas de fuego, municiones y teléfonos celulares, entre otras evidencias.

Homicidios, microtráfico y barras bravas

El comisario César Silguero, jefe de Investigación de Delitos, informó que las acciones están relacionadas con varios hechos de violencia ocurridos en la zona.

“Todos los casos acaecidos acá están relacionados a disparos con armas de fuego, tentativas de homicidio y homicidios consumados. Hablamos de disputas de territorio y microtráfico. Son varias las causas. Lo importante es que hay detenidos e incautaciones relacionados con las causas investigadas”, explicó.

Silguero confirmó que existen al menos siete objetivos identificados con órdenes de captura vigentes. Si bien no detalló la cantidad exacta de aprehendidos, un informe posterior de la Policía menciona que 10 personas -incluido un menor- ya fueron capturadas durante el despliegue policial.

El comisario precisó que los objetivos pertenecen a pequeños grupos antagónicos, enfrentados entre sí por el control de zonas de influencia. Estas células, además de estar involucradas en el narcotráfico a pequeña escala, mantienen vínculos con barras bravas de clubes de fútbol.

Se esperan más detalles tras el cierre del operativo

Las autoridades informaron que una vez concluidos los allanamientos, se dará a conocer la identidad de los detenidos y las causas judiciales en su contra.