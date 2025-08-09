Bebé falleció por atragantamiento con un caramelo en Capiatá

Uniformados de la Policía Nacional se acercaron al Hospital Distrital de Capiatá ante reporte sobre el fallecimiento de un bebé de un año, presuntamente tras atragantarse con un caramelo.

El hecho se registró entre la noche del miércoles y las primeras horas del jueves, aunque se tuvo conocimiento público sobre el caso recién hoy.

Según recopiló el comisario Carlos Maldonado, la madre declaró a los uniformados intervinientes que el pequeño estaba con su hermana de cinco años y sería la niña quien le dio el dulce.

Asimismo, la mujer de 40 años asegura que se percató rápidamente de la situación y solicitó ayuda a los vecinos para trasladar al bebé al hospital, sin embargo, el menor ya llegó sin signos de vida al centro asistencial.

“La madre observó y solicitó a los vecinos que se acerquen para auxiliar”, precisó el jefe policial a C9N.

