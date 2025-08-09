Fabbro busca terminar la secundaria y cumplir la condena desde su casa

Según informa TN de Argentina, Jonathan Fabbro (43), condenado inicialmente en 2019 a 14 años de prisión por abuso sexual contra su sobrina y ahijada, recibió una condena agravada a 16 años tras una apelación.

Mientras espera una revisión de su pena por parte de la Corte Suprema, el exdeportista se encuentra estudiando para finalizar el secundario y realizando cursos de jardinería.

También trabaja en tareas administrativas dentro del penal, destaca su madre, Martha Zabala, que comentó que es tratado “muy bien”, pero que padece dolores lumbares atribuibles al desgaste físico de su carrera futbolística.

Lea más: Confirman condena de 16 años de cárcel para Jonathan Fabbro por abuso sexual

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pedido de prisión domiciliaria y apelación judicial

Su defensa, encabezada por el abogado Gustavo Raúl D’Elía, presentó un escrito ante la Corte Suprema solicitando la revisión de la condena, alegando “inconsistencias” en la valoración de las pruebas y deficiencias en la defensa inicial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, D’Elía anticipó que intentará obtener el beneficio de la prisión domiciliaria amparado en los problemas lumbares de Fabbro.

La voz de la víctima

En contraste con los pedidos de la defensa, el abogado de la denunciante, Gastón Marano, recordó el impacto profundo que dejó el caso en la vida de la joven, hoy ya mayor de edad.

“Terminó el colegio, tiene su primer trabajo, pero claramente esto la marcó para siempre. Hay heridas que no se curan con la prisión del agresor”, expresó en diálogo con TN.

Marano aseguró además que aún no ha sido notificado formalmente del pedido de prisión domiciliaria.

“Esperamos que Fabbro cumpla la pena completa en prisión. Nosotros pedimos 24 años porque consideramos que el daño fue enorme. La Justicia ordenó 16, hay que respetarlos, aunque no nos haya dejado satisfechos”, indicó.