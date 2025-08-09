Policiales

Hombre con alzheimer está desaparecido en Ypacaraí

Ladislao Cáceres desapareció el pasado 1 de agosto en la ciudad de Ypacaraí y los familiares solicitan el apoyo de la ciudadanía para poder encontrarlo. Según la denuncia, salió a buscar a un perro de la familia hacia la compañía Cerro Guy vía Férrea y posterior a eso ya no retornó a su hogar.

Por ABC Color
08 de agosto de 2025 - 09:00
El señor Ladislao Cáceres Ocampos, de 86 años, se encuentra desaparecido en Ypacaraí.
El señor Ladislao Cáceres Ocampos, de 86 años, se encuentra desaparecido en Ypacaraí.

Desde el pasado 1 de agosto, el señor Ladislao Cáceres Ocampos, domiciliado en la ciudad de Ypacaraí, se encuentra desaparecido y sus familiares solicitan la ayuda de la ciudadanía para poder hallarlo.

Según la denuncia policial, el hombre de 86 años salió a buscar a un perro que pertenece a la familia y que se encuentra perdido hace días. En ese momento se dirigió hacia la fracción Milano, compañía Cerro Guy vía Férrea de esta ciudad, y desde ese entonces ya no volvió a su domicilio.

Don Ladislao vestía con un pantalón color beige, camisa a rayas color verde y un kepis de color azul.

Los familiares, quienes están muy preocupados atendiendo la cantidad de días que ya pasaron desde su desaparición, comentaron que el señor Cáceres sufre de alzheimer, por lo que por momentos no se acuerda de las cosas, pero que en un rato vuelve a recordar todo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: MINNA solicita ayuda para encontrar a adolescente desaparecida en Caaguazú

Ante cualquier información, se solicita acudir a la comisaría más cercana o comunicarse al 911 de la Policía Nacional.

Enlace copiado