Prohibición de cuidacoches y refuerzo en seguridad para los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025

En el marco de los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025, la Policía Nacional desplegará un importante operativo de seguridad con más de 2.000 agentes, según informó el comisario José Velázquez, jefe de Prevención y Seguridad de la Capital.

Según precisó Velázquez, unos 1.500 agentes pertenecen al área de Prevención y Seguridad, con un total de 650 agentes que estarán presentes en la ceremonia de inauguración.

Asimismo, estarán en las calles unos 300 agentes Lince, que correspondería -detalló- a la mitad de los agentes de esta unidad motorizada que operan entre Asunción y el departamento Central.

A este operativo se agrega la presencia de 300 agentes de Investigaciones, quienes se encargarán de custodiar la seguridad en los alojamientos destinados a turistas y delegaciones extranjeras.

Prohibición de cuidacoches cerca de las sedes

Una de las decisiones comunicadas por la Policía Nacional es la prohibición de la actividad de los llamados “cuidacoches” en los alrededores de las sedes deportivas.

El comisario Velázquez aseguró que se ha dispuesto un equipo especial para evitar la presencia de estas personas y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de cobro indebido llamando al 911.

“Te puedo garantizar que en estos eventos no van a estar”, enfatizó.

Compromiso con el orden y la seguridad

Velázquez sostuvo que la Policía Nacional trabaja de manera incansable con el fin de garantizar que los Juegos Panamericanos Junior se desarrollen con normalidad y seguridad tanto para los visitantes internacionales como para los habitantes locales.

“Vamos a brindar la seguridad requerida a todos los que llegan y también a nuestros conciudadanos”, afirmó, al tiempo que expresó su deseo de que la jornada deportiva inicie y finalice sin contratiempos.