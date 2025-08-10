Policiales

Fiscalía exige informe sobre desaparición de dos primas en Loma Pytá

Las jóvenes Jennifer Isabel Durand Rodríguez, de 13 años, y Fabiana Elizabeth Pintos Libonatti, de 14 años, se encuentran desaparecidas desde el pasado 5 de agosto. La denuncia por parte de los padres se realizó el viernes 8 del corriente en la comisaría 22 de Loma Pytá. La Fiscalía solicitó el informe correspondiente sobre la búsqueda de ambas chicas, quienes son parientes.

Por ABC Color
09 de agosto de 2025 - 20:28
Las primas Jennifer Durand (13 años) y Fabiana Pintos (14 años), se encuentran desaparecidas desde el 5 de agosto.
El agente fiscal Aldo Cantero, de la Unidad 1 de la Barrial 5, requirió a la comisaría interviniente, un informe detallado sobre las diligencias investigativas realizadas en el marco de la denuncia sobre la desaparición de las adolescentes Jennifer Isabel Durand Rodríguez de 13 años y Fabiana Elizabeth Pintos Libonatti, de 14 años.

Ambas son primas y según la denuncia de sus familiares, se encuentran con paradero desconocido desde el 5 de agosto. La denuncia fue presentada en la comisaría 22 de Loma Pytá, ayer 8 de agosto.

El hecho fue puesto a conocimiento del Ministerio Público al mediodía de este sábado, a través de una nota policial en la cual se reporta que la denuncia fue formulada por la madre de Fabiana y el padre de Jennifer, respectivamente.

En ese contexto, la Fiscalía solicitó ser informada si ya se ha dispuesto formalmente la búsqueda y localización de las desaparecidas y en caso contrario, que se proceda a su inmediata disposición.

Asimismo, el agente fiscal recordó a la comisaría accionante que debe cumplir con lo dispuesto en los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal y remitir el correspondiente informe en un plazo de 24 horas desde la recepción del pedido. Además, se solicitará verificar y aplicar los protocolos vigentes ante casos de personas desaparecidas.

La investigación está abierta a los efectos de esclarecer el hecho y determinar el desfile de las adolescentes. Ante cualquier información que pueda aportar la ciudadanía se ruega comunicarse a los teléfonos (0983) 073-223 y al (0981) 060-881.

