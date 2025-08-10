Fiscalía exige informe sobre desaparición de dos primas en Loma Pytá

El agente fiscal Aldo Cantero, de la Unidad 1 de la Barrial 5, requirió a la comisaría interviniente, un informe detallado sobre las diligencias investigativas realizadas en el marco de la denuncia sobre la desaparición de las adolescentes Jennifer Isabel Durand Rodríguez de 13 años y Fabiana Elizabeth Pintos Libonatti, de 14 años.

Ambas son primas y según la denuncia de sus familiares, se encuentran con paradero desconocido desde el 5 de agosto. La denuncia fue presentada en la comisaría 22 de Loma Pytá, ayer 8 de agosto.

El hecho fue puesto a conocimiento del Ministerio Público al mediodía de este sábado, a través de una nota policial en la cual se reporta que la denuncia fue formulada por la madre de Fabiana y el padre de Jennifer, respectivamente.

En ese contexto, la Fiscalía solicitó ser informada si ya se ha dispuesto formalmente la búsqueda y localización de las desaparecidas y en caso contrario, que se proceda a su inmediata disposición.

Asimismo, el agente fiscal recordó a la comisaría accionante que debe cumplir con lo dispuesto en los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal y remitir el correspondiente informe en un plazo de 24 horas desde la recepción del pedido. Además, se solicitará verificar y aplicar los protocolos vigentes ante casos de personas desaparecidas.

La investigación está abierta a los efectos de esclarecer el hecho y determinar el desfile de las adolescentes. Ante cualquier información que pueda aportar la ciudadanía se ruega comunicarse a los teléfonos (0983) 073-223 y al (0981) 060-881.