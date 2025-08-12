Caaguazú: mujer de 20 años asesinada en supuesto hecho de feminicidio
Una mujer de 20 años fue asesinada, presuntamente por su pareja, un hombre de 65 años, en el distrito de Juan Eulogio Estigarribia, Caaguazú, según informó la Policía Nacional. El presunto autor del feminicidio fue aprehendido.
Por ABC Color
11 de agosto de 2025 - 06:00
Este lunes, la Policía Nacional reportó un hecho de supuesto feminicidio ocurrido en una vivienda de la Fracción Aquino de la localidad de Juan Eulogio Estigarribia, departamento de Caaguazú.
Según el informe policial preliminar, el crimen tuvo como víctima a Nancy Ramona Villaverde, de 20 años. Se señala como presunto autor a su pareja, Jorge Quintana Gómez (65), quien fue aprehendido por agentes de la Comisaría 12 local.
NOTICIA EN DESARROLLO
Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer
Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.