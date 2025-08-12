Caaguazú: mujer de 20 años asesinada en supuesto hecho de feminicidio

Este lunes, la Policía Nacional reportó un hecho de supuesto feminicidio ocurrido en una vivienda de la Fracción Aquino de la localidad de Juan Eulogio Estigarribia, departamento de Caaguazú.

Según el informe policial preliminar, el crimen tuvo como víctima a Nancy Ramona Villaverde, de 20 años. Se señala como presunto autor a su pareja, Jorge Quintana Gómez (65), quien fue aprehendido por agentes de la Comisaría 12 local.

NOTICIA EN DESARROLLO