Sexagenario es imputado por feminicidio en J. Eulogio Estigarribia

La fiscala Sonia Elizabeth Estigarribia imputó esta noche por feminicidio a Jorge Quintana Gómez y requirio la prisión preventiva, según confirmó al programa Mopmento Justo de ABC Cardinal.

La agente tomó está determinación tras escuchar el testimonio del patrón de la joven y de la mamá de la víctima fatal, quienes confirmaron que había una relación sentimental de por medio

La madre de la víctima, Margarita Villaverde relató que su hija mantenía una relación ocasional con Jorge Quintana Gómez.

Explicó que, en la noche del crimen, Nancy Ramona Villaverde Florentín le comentó que iría a la casa del hombre para retirar dinero para sus dos hijos, uno de 4 años y otro de apenas 8 meses.

Insistió en mantener la relación sentimental

Según la mujer, el hombre había insistido en que su hija mantuviera una relación sentimental estable y se fuera a vivir con él, pero ella se negó debido a la diferencia de edad.

La mamá sospecha que Quintana Gómez quiso obligarla a quedarse con él y que, ante la negativa, decidió acabar con su vida.

En horas de la mañana la fiscala de la causa, Sonia Estigarribia señaló que aún no está definido si el caso encuadra como feminicidio.

Indicó que, de acuerdo con los primeros datos, el disparo se produjo cuando la joven estaba en el patio de la vivienda y no en el interior.

El detenido manifestó que creyó que la víctima intentaba asaltarlo, por lo que efectuó el disparo.

Además había dudas, por la diferencia de edad, entre víctima y victimario que ambos hayan tenido una relación sentimental.

Pericia de celulares

Como parte de la investigación, la Fiscalía incautó los teléfonos celulares de la jovenm y del sexageario para que peritos extraigan la información y determinen el tipo de relación que mantenían.

El hermano menor de Nancy, quien la llevó hasta la vivienda del presunto autor, dijo no haber presenciado el hecho ni contar con mayores datos.

En tanto, un vecino de Quintana Gómez, Florencio Ojeda, afirmó que el crimen causó consternación en el barrio, ya que el hombre siempre fue considerado trabajador y respetuoso, y nunca se escucharon discusiones en la vivienda.

Durante todo el día, la fiscala realizó diligencias investigativas, pero para ella fue clave también el testimonio del patrón de la víctima, (trabajaba como empleada doméstica) quien manifestó que Gómez le recomendó a la joven para que trabaje con él y la presentó como su hija.