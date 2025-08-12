Fiscalía analiza si muerte de joven madre en J. Eulogio Estigarribia fue feminicidio o homicidio

La madre de la víctima, Margarita Villaverde, relató que su hija mantenía una relación ocasional con Jorge Quintana Gómez. Explicó que, en la noche del crimen, Nancy Ramona Villaverde Florentín le comentó que iría a la casa del hombre para retirar dinero para sus dos hijos, uno de 4 años y otro de apenas 8 meses.

Según la mujer, el hombre había insistido en que su hija mantuviera una relación sentimental estable y se fuera a vivir con él, pero ella se negó debido a la diferencia de edad. Sospecha que Quintana Gómez quiso obligarla a quedarse con él y que, ante la negativa, decidió acabar con su vida.

Por su parte, la fiscal de la causa, Sonia Estigarribia, señaló que aún no está definido si el caso encuadra como feminicidio. Indicó que, de acuerdo con los primeros datos, el disparo se produjo cuando la joven estaba en el patio de la vivienda y no en el interior. El detenido manifestó que creyó que la víctima intentaba asaltarlo, por lo que efectuó el disparo.

Como parte de la investigación, la Fiscalía incautó los teléfonos celulares de la víctima y del victimario para que peritos extraigan la información y determinen el tipo de relación que mantenían. El hermano menor de Nancy, quien la llevó hasta la vivienda del presunto autor, dijo no haber presenciado el hecho ni contar con mayores datos.

En tanto, un vecino de Quintana Gómez, Florencio Ojeda, afirmó que el crimen causó consternación en el barrio, ya que el hombre siempre fue considerado trabajador y respetuoso, y nunca se escucharon discusiones en la vivienda.