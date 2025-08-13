Confiscan un camión con más de 285 kilos de cocaína, en Concepción

El procedimiento a cargo de agentes de Investigaciones de Hechos Punibles de la Policía del Departamento de Concepción, se efectuó a las 17:30 de hoy, sobre el Kilómetro 203 de la ruta PY05, cerca de la entrada a la ciudad de Concepción, informaron fuentes policiales.
Quedó aprehendido Marciano Ariístides Araujo Ávalos (60), quien estaba al mando del camión Mercedes Benz con matrícula BOS 725 y en cuya carrocería fueron encontrados 273 paquetes rectangulares de clorhidrato de cocaína, envueltos en cinta adhesiva.
Según las fuentes policiales, el camión fue retenido por los intervinientes, tras obtener informaciones de que tendría un doble fondo y que en cuyo interior llevaba sustancias ilícitas, por lo que fue trasladado hasta la base de Investigaciones de Concepción para una mejor verificación.
Ya en la base policial, llegó una comitiva encabezada por el fiscal Arnaldo Argüello y se procedió a la inspección minuciosa del rodado hasta constatar el hallazgo del doble fondo.
Paquetes ocultos en un compartimiento preparado
Mediante el uso de una amoladora se hizo un corte en la carrocería, donde detectaron un buraco preparado y en el cual estaban ocultos varios paquetes rectangulares envueltas en cinta adhesiva color rojo.
Seguidamente. se hicieron presentes en el lugar agentes de Antinarcóticos de la Oficina Regional de Concepción, quienes hicieron en análisis de campo de los paquetes y el pesaje, que totalizó en 285,275 kilos.