Confiscan un camión con más de 285 kilos de cocaína, en Concepción

Un cargamento de 285,275 kilos de cocaína fue incautado durante un operativo policial efectuado hoy sobre la ruta PY05, cerca de la entrada a la ciudad de Concepción. La carga estaba en un camión proveniente de Pedro Juan Caballero. El chofer del rodado de gran porte quedó detenido.