Llamativo ataque a balazos en San Pedro del Paraná.

La Policía Nacional investiga un llamativo hecho registrado la mañana de este martes, en la compañía Caraguatay, del distrito de San Pedro del Paraná, en Itapúa. Dos hombres denunciaron que desconocidos intentaron interceptarlos sobre la ruta D049 Epifanio Méndez Fleitas, munidos con armas de fuego, y que dispararon contra los neumáticos de su rodado.

Los denunciantes fueron identificados como Guido Alexander Romero Dehinike (35) y Rodrigo Javier López Ucedo (34), ambos con domicilio en Hohenau. Circulaban en un rodado tipo SsangYong Korando (2001), color blanco, con matrícula NAN 894.

Los presuntos autores serían dos personas que estaban a bordo de un vehículo de la marca Hyundai, de color blanco. Supuestamente, cuando pasaron por la zona, descendieron del mencionado rodado con la intención de detenerlos.

Las víctimas relataron que, al no quedarse, estos hombres dispararon contra sus neumáticos. Terminaron ingresando a un patio baldío y se internaron a pie en una zona boscosa para escapar de los atacantes, según declararon a los intervinientes de la Comisaría 48ª de San Solano.

Llamativo ataque

Los hombres afirmaron que se dirigían desde Bella Vista con destino a Yuty. Los mismos no trasladaban objetos de valor ni dinero, por lo que no consideran que se pueda tratar de un intento de asalto.

Entretanto, manifestaron que no estaban amenazados y, supuestamente, no tienen conflictos o problemas con otras personas. Los mismos no poseen antecedentes, según el sistema informático de la Policía Nacional, aunque Romero había sido detenido en 2014 en el marco de la investigación de un supuesto hurto.

Lugareños entregaron a los intervinientes cuatro vainas servidas y percutidas de calibre 5.56 mm que estaban en el lugar de los hechos. El rodado de las víctimas registró impactos en los neumáticos del lado izquierdo, tanto en la rueda delantera como en la trasera.

El hecho fue notificado al agente fiscal de turno, Rolando Ortega, quien dispuso la incautación del rodado para el análisis de los impactos y las vainas levantadas en el sitio.