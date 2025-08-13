Fiscalía liberó al exviceministro: su relato de por qué le disparó al ladrón

Poco antes de las 11:00, la fiscala Verónica Mayor dispuso la libertad del exviceministro del Trabajo, Luis Orué, quien fue aprehendido en la madrugada tras balear a un ladrón dentro de su vivienda.

El exfuncionario relató que la Fiscala le tomó declaración indagatoria por “tentativa de lesión grave”. El presunto delincuente herido tenía ocho antecedentes penales por distintos hechos delictivos y fue sorprendido sobre su techo en plena madrugada.

El hecho se registró en el barrio San Isidro de Lambaré.

Estaba en el techo de su casa

El exviceministro relató que cerca de la medianoche escuchó ruidos sospechosos afuera de la vivienda. Salió a mirar afuera y, como no encontró nada, permaneció alerta, sentado en la cama, hasta que repentinamente se cortó la electricidad en toda su casa.

“Ahí yo digo: ‘Acá pasa algo raro’. Agarro mi linterna y mi pistola, hago todo el recorrido y tampoco encuentro nada. Después reviso mis cámaras, no veo nada, cierro todo otra vez. En ese ínterin, no cerré la puerta de mi cocina que da al fondo de mi casa. Luego me siento de vuelta en la cama y escucho alguien que tose, luego una queja tipo dolor, entonces me percaté de que estaba alguien sobre el techo”, relató.

Orué salió para volver a inspeccionar y subió a la carrocería de su camioneta para mirar el techo. “(El sospechoso) se levanta a caminar sobre el techo y me ve, entonces le alteo. ‘Eh’, le digo. Él se levanta, lleva la mano a la cintura y -soy sincero-, no sé si tenía un arma, yo vi que tenía algo en la mano, no vi qué era porque estaba oscuro. Posterior a eso yo realizo un disparo por la pared. Ahí la persona se va hacia el fondo de mi casa y en mi cabeza estaba que podía bajar a la cocina donde estaba la puerta abierta y entrar a mi casa por ahí, le perdí de vista”, relató.

Agregó que salió hacia ese extremo del patio al cual se dirigía el sospechoso y realizó otro disparo más. “Ahí el tipo viene, se tira, salta del techo a la vereda. Cae muy mal al piso, se va corriendo 30 metros y cae y empieza a gritar. En el momento entro otra vez, llaveo la casa, llamo a la comisaría y les digo que disparé, no sabía si le acerté o se golpeó al caerse, pero estaba gritando afuera”, detalló.

Orué resaltó que él reaccionó sobre todo por temor a que ingrese a su vivienda, donde se encontraban su esposa, su hijo de cinco años y su bebé de apenas nueve meses.

Resaltó que agentes policiales llegaron rápidamente y confirmaron que el hombre tenía una herida de bala, por lo que fue derivado al Hospital del Trauma. Los agentes policiales aprehendieron a Orué y lo llevaron hasta la comisaría local, por disposición fiscal.

Cámaras captaron que antes de subir al techo el sospechoso intentó ingresar por una ventana.

Inseguridad reinante en la zona

El viceministro relató que aparentemente el sospechoso cortó los cables del acondicionador de aire y eso habría ocasionado que se active el disyuntor y baje la llave de toda la casa. No solo tendrá que costear esa reparación sino también el arreglo de todas las tejas que se rompieron.

Destacó que hace apenas dos meses un hombre trepó la reja de su casa para robar una plantera y presume que es el mismo. También, hace dos días, encontró a otra persona cortando los cables de Copaco para robar el cobre, lo cual demuestra que la inseguridad reina en su zona.