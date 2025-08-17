Presunto feminicidio en un inquilinato de Ñemby

Un presunto nuevo caso de feminicidio habría ocurrido en este distrito del departamento Central. Una mujer fue encontrada muerta en una casa de inquilinato. La Policía manejó el caso herméticamente.

La víctima fue identificada como Deisy Támara Belén Bareiro Torales (25), encontrada muerta en un inquilinato del barrio San Carlos del referido distrito.

Fernando Montania (21), pareja de la víctima es el principal sospechoso del crimen, la Fiscalía anunció que procederán a sacar una orden de detención contra el mismo.

Por otra parte, un hombre identificado como Rolando Javier Martínez Molinas (32), se presentó ante la Comisaría de Guarambaré al ser alertado de que se lo veía en imágenes de circuito cerrado. Se trata del amigo de la pareja de la víctima, que manifestó haber tenido una discusión con la mujer.

El hecho habría ocurrido ya en horas de la mañana, según los vecinos. El cuerpo de la mujer fue encontrado en el piso con rastros de violencia, informó el corresponsal Higinio Ruiz Díaz.

Laura Guillen, fiscal, manifestó que el cuerpo de la víctima ya fue trasladado a la Morgue Judicial y la autopsia se realizará este sábado.

Las imágenes de circuito cerrado muestran al principal sospechosos ingresando a la vivienda saltando una muralla, llega hasta la ventana de la residencia de Daisy, con quien tiene una conversación.

Luego de varios minutos rompe la puerta para ingresar, luego de algunos minutos sale. Uno de los inquilinos da aviso a la propietaria de la presencia de una persona desconocida y se acerca a pedirle que se retire, por orden de la dueña, comenta la fiscal.

Agrega que el hombre sale del inquilinato caminando, con rumbo desconocido.

“Al ingresar se ve el total desorden, desde la cocina, el baño y la habitación donde se encontró el cuerpo. Aparentemente le habría ahorcado utilizando el cable de un sillón”, indica.

La víctima tenía medias en la boca, heridas de arma blanca en la oreja izquierda y en la espalda.

Sobre la cama fueron encontradas seis pastillas de color rosado, más pastillas en una mochila, G. 158.000 y en el baño se encontró un polvo blanco dentro de una bolsa de color celeste que fue verificado por Antinarcóticos de la Policía y dio positivo como cocaína.