Entre dos. intentan robar un cajero automático

De acuerdo a los datos oficiales, la tentativa de hurto agravado se registró a las 2:20 horas aproximadamente.

La policía se constituyó en el lugar a pedido del encargado de la empresa Protek, quien alertó sobre la activación de sensores de vibración, producto de la apertura indebida del cajero automático de banco Sudameris.

Los intervinientes encontraron en el lugar la puerta de acceso del cajero completamente destruida.

También detectaron que el precofre del cajero fue violentado y que el dispensador del dinero estaba dañado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ante esta situación, el personal interviniente de la Dirección Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros procedió a verificar las cámaras de seguridad

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cómo sucedió el atraco al cajero

“De acuerdo a imágenes obtenidas de CCTV, siendo las 02:20 hs aprox. se constata la utilización de un vehículo tipo Camioneta con 2 (dos) sujetos que ingresaron, con el rostro cubierto, y con apoyo de cabo de acero con el que se intentó violentar el Cajero ATM, sin éxito”, dice el reporte oficial.

Además de la referida unidad policial intervinieron agentes de la comisaría 33ª Central, el perito del departamento Especializado en Seguridad Bancaria, el patrullero de la empresa Protex, el Encargado de Seguridad del Banco Sudameris y el Jefe de monitoreo y de guardia de la referida entidad financiera.