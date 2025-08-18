Recuperan un lechón en Capiatá: un detenido como presunto autor del hurto

El robo frustrado de un lechón ocurrió sobre la calle Emilio Billy, barrio Cicomar, en inmediaciones de la plaza Suecia, de la ciudad de Capiatá. Un hombre fue detenido en flagrante comisión de hecho punible, indican en la Comisaría jurisdiccional.

El parte policial señala que personal de servicio externo a bordo de una motocicleta patrullera realzaba un recorrido para la prevención de hechos punibles, cuando visualizaron a un sujeto cuando se dirigía hacia la plaza Suecia.

Procedieron a la verificación del mismo, hecho observado por un vecino, que mencionó a los intervinientes que horas antes, éste habría traído un animal porcino y lo arrojo en su chiquero, junto a sus demás cerdos.

La dudosa procedencia del cerdo hizo que el vecino se acercara a los agentes de la Policía Nacional.

Tras la detención del hombre identificado como David Melanio Florenciani Romero (27), con antecedentes por robo en el año 2017, se procedió a la búsqueda del propietario del animal.

La propietaria del lechón, Irma Yolanda Caballero (36), manifestó que conoce al detenido, que vivía en su casa hace unos años y ya le había robado varios lechones, por un valor aproximado de G. 7.000.000.

El caso se encuentra en manos de la agente fiscal Carolina Martínez quien dispuso la detención del presunto autor del hecho y el cerdo fue entregado a la propietaria.