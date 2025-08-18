Ladrones intentaron robar un cajero automático en Capiatá

Personas desconocidas intentaron en la madrugada de este domingo robar un cajero automático ubicado dentro del predio de un supermercado en la ciudad de Capiatá, departamento Central, según informó hoy la Policía Nacional.

El hecho ocurrió alrededor de la medianoche en la zona de Posta Ybyraro, donde al menos dos personas violentaron la puerta de cristal blindex de la casilla del cajero y abrieron a la fuerza una compuerta del dispositivo.

Lea más: Roban mercaderías y dinero durante asalto a un local comercial en CDE

Sin embargo, los ladrones no lograron llevarse el dinero guardado en el interior del cajero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Investigadores de la Policía y el Ministerio Público trabajan para identificar a los autores del intento e hurto.