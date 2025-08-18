Policiales

Una vaca causó un accidente fatal en Misiones

SAN JUAN IGNACIO, Misiones. Un motociclista falleció en la noche de este sábado tras colisionar contra un animal vacuno sobre la Ruta Departamental 057, a la altura del km 30, en el tramo que une San Ignacio con Yabebyry, Misiones. El hecho ocurrió en una zona despoblada, a dos kilómetros del casco urbano de la compañía de Santa Rita.

Por Jesús Riveros
17 de agosto de 2025 - 09:50
Motociclista falleció en San Ignacio al chocar contra un animal vacuno en un tramo despoblado de la Ruta Departamental 057.
Motociclista falleció en San Ignacio al chocar contra un animal vacuno en un tramo despoblado de la Ruta Departamental 057.Gentileza

La víctima fatal fue identificada como Óscar Julián Ayala Colmán, de 28 años, oriundo de San Juan Bautista.

Según los datos policiales, se desplazaba de Yabebyry hacia San Ignacio cuando le salió al paso el animal, provocando su caída sobre el pavimento y múltiples golpes.

Lea más: Fatal accidente en San Pedro: detienen a conductor y una de las víctimas es un adolescente

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el lugar intervinieron la asistente fiscal Ana Bonin, el médico forense del Ministerio Público, doctor Félix Fornerón, y personal de Criminalística.

Por disposición del agente fiscal Edgar Ortiz, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital de San Ignacio para la inspección médica y la determinación de la causa de muerte.

Además, se ordenó la faena del animal y que las reses, junto con la motocicleta involucrada, queden bajo resguardo en la Subcomisaría local.

Enlace copiado