Una vaca causó un accidente fatal en Misiones

La víctima fatal fue identificada como Óscar Julián Ayala Colmán, de 28 años, oriundo de San Juan Bautista.

Según los datos policiales, se desplazaba de Yabebyry hacia San Ignacio cuando le salió al paso el animal, provocando su caída sobre el pavimento y múltiples golpes.

Lea más: Fatal accidente en San Pedro: detienen a conductor y una de las víctimas es un adolescente

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el lugar intervinieron la asistente fiscal Ana Bonin, el médico forense del Ministerio Público, doctor Félix Fornerón, y personal de Criminalística.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por disposición del agente fiscal Edgar Ortiz, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital de San Ignacio para la inspección médica y la determinación de la causa de muerte.

Además, se ordenó la faena del animal y que las reses, junto con la motocicleta involucrada, queden bajo resguardo en la Subcomisaría local.