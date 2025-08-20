Policías detenidos: Juzgado Penal de la Justicia Policial tiene 60 días de plazo para tomar una determinación

Los tres policías denunciados por presunta extorsión se encuentran recluidos en la Agrupación Especializada tras ser denunciados por el jefe de la Comisaría 16ª de Lambaré, por haber detenido el fin de semana a un presunto tortolero, a quien liberaron nuevamente tras el supuesto pago de unos G. 10.000.000. La fiscalía los imputó por tres hechos punibles.

Los imputados son: el subjefe de la Comisaría 16ª Central de Lambaré, comisario Édgar Francisco Villetti Bogado, el suboficial inspector Édgar Adalberto Núñez Vázquez y el suboficial ayudante Diego Joel Bogado Sosa, ambos también de la misma unidad.

El comisario Ángel Franco, jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional, explicó que dentro de esos 60 días de plazo se debe poner todos los elementos de convicción al Juzgado Penal de la Justicia Policial para que ellos determinen la sanción a aplicar.

Mientras tanto, ellos están en la Agrupación Especializada detenidos a cargo del Ministerio Público.

Caso Yby Pytã

El escandaloso caso se produjo el viernes de noche (15 de agosto), cuando agentes especiales del Grupo de Investigación Sensible (Gise) de la Senad y militares de la Sub Área de Pacificación 5 (SAP 5) del CODI se desplegaron cerca de una bodega y cancha de piki vóley que funcionan en el tramo asfaltado que parte de la Ruta PY03 y llega al centro de la ciudad de Yby Pytã, en el departamento de Canindeyú.

El oficial inspector Guido Vismar Escobar Ávalos (35), subjefe de la comisaría local, y el suboficial inspector Ángel Ramón Bareiro Gómez (35), personal de la misma unidad, estaban vestidos de civil pese a que se encontraban de turno. Supuestamente también estaban alcoholizados.

Ambos fueron capturados por agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y militares del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) en una operación en Yby Pytã en la que supuestamente iban a ser detenidos tanto el criminal más buscado del Paraguay, Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho, como el considerado número dos de su organización, Nilson David Maylín Haedo, alias Capibara.

El jefe de Asuntos Internos manifestó que fue enviado un equipo de investigación a Yby Pytã.

“Me afirmaron testigos que sí se encontraban en ese lugar. Ambos oficiales estaban participando de ese evento. A las 23 horas aproximadamente salieron de ahí. Ellos estaban en ropa de deporte, salieron y a su regreso a su comisaría fueron interceptados y detenidos.

Respecto al vehículo encontrado en la dependencia policial, indicó que cuentan con un oficio depositario judicial a nombre del oficial y otras evidencias que pueden ser útiles para un sumario.