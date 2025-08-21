Presentaron nuevo uniforme “F”-TBT de la Policía Nacional en Encarnación.

El ministro del Interior, Enrique Riera, junto con el comandante de la Policía Nacional, comisario general comandante Carlos Benítez, presentó durante una conferencia de prensa la nueva indumentaria de la Policía Nacional. Se trata del uniforme “F”-TBT, dispuesto por la resolución Nº 767 de la Comandancia de la institución, de fecha 20 de agosto de 2025.

La vestimenta busca reemplazar al uniforme de Servicio “E”, Camuflado, que tiene un diseño con tonos verdosos que se confunden con el de los militares, según explicaron.

El nuevo diseño cuenta con una gama de colores grises, con camuflaje árido urbano pixelado. Incluye una chaqueta, pantalón, un quepis octagonal y botas tácticas. La nueva indumentaria será utilizada durante operativos rurales y en la ciudad.

Las autoridades explicaron que el cambio se realizará de manera gradual. Entretanto, la disposición indica que el uniforme “E”, camuflado verde, será utilizado estrictamente para operativos de incursión en la selva.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Desplegarán 5.000 policías para el resguardo del Mundial de Rally

Según Resolución 808/2012 de la Policía, los uniformes se clasifican en: de gala; de sociedad verano; de sociedad invierno; de servicio “A”; de servicio “B”; de servicio “C”, Operaciones; de servicio “D”, Fuerzas Especiales; y de servicio “E”, Camuflado.