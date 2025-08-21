Robo millonario en Capiatá: delincuentes armados atacan boca de cobranzas y escapan

El hecho ocurrió este miércoles, alrededor de las 16:15 del miércoles, en una vivienda utilizada como boca de cobranzas, ubicada sobre la calle Tarumá, a 300 metros de Teniente Leonardo Salinas, en la ciudad de Capiatá.

La víctima, una mujer de 45 años, denunció que dos hombres armados, de contextura robusta y estatura media, ingresaron al local y la obligaron a entregar la suma de G. 16 millones en efectivo y documentos personales.

Los asaltantes, que portaban presumiblemente revólveres, vestían un abrigo rojo con tapabocas oscuro y quepis, y el otro una remera verde agua con quepis y anteojos. Tras el asalto, ambos huyeron a pie hasta encontrarse con un cómplice que los esperaba en una motocicleta a unos 50 metros.

La denuncia llegó a la Comisaría Nº 62 de Kennedy-Capiatá. Los agentes verificaron la denuncia y solicitaron refuerzos a la Comisaría 40 y a la Comisaría 33, para que se unieran al operativo.

Gracias al GPS de uno de los celulares robados, la Policía logró localizar y recuperar dos teléfonos en una zona boscosa cercana. El dinero aún no fue recuperado.

El subcomisario Jorge Oliva, en entrevista con ABC, señaló que el modus operandi apunta a una filtración de información. “Efectivamente, estas empresas de cobranza y préstamos ya habían sido víctimas de hechos similares. Al manejar grandes sumas de dinero en condiciones vulnerables, resultan un blanco fácil para grupos criminales”.

La Policía sospecha que los delincuentes tenían datos previos sobre el movimiento de dinero.