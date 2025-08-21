Así fue el enfrentamiento en Yby Yaú: abatido el supuesto asesino de un policía

En una conferencia de prensa este jueves, el comisario Jorge Vidallet, jefe de Investigaciones de la Policía Nacional en el departamento de Concepción, dio detalles sobre el enfrentamiento que tuvo lugar ayer entre agentes policiales y un sospechoso de haber asesinado días antes a un suboficial de la Policía en la localidad de Yby Yaú.

Agentes policiales que se disponían a realizar un allanamiento y detener a José Odalio Esquivel, señalado por el asesinato el pasado lunes del suboficial César Arzamendia, fueron recibidos con disparos por el sospechoso.

El tiroteo resultó en la muerte de Esquivel y dejó herido y en estado delicado a un agente policial, el suboficial Cecilio Enriquez, quien fue herido en el torso y fue sometido ayer a una operación quirúrgica.

“No quiso rendirse”

El comisario Vidallet dijo que los elementos que indicaban a Esquivel como responsable del asesinato del suboficial Arzamendia eran “contundentes”.

“Lastimosamente, no quiso rendirse, nos recibió con disparos”, dijo el jefe policial, quien relató que el suboficial Enriquez fue herido “en el primer intercambio”, tras el cual Esquivel supuestamente intentó huir, pero fue interceptado por agentes que lo abatieron.

El comisario indicó que Esquivel era “sindicado por hechos similares” al asesinato de Arzamendia y dijo que era “consumidor de sustancias estupefacientes y cuando estaba bajo los efectos era más agresivo”.

En el momento en que iba a producirse el allanamiento, Esquivel estaba acompañado de una mujer a la que dejó salir de la casa antes de que comience el enfrentamiento.

Policía herido evoluciona favorablemente

El comisario Vidallet dijo que la operación quirúrgica a la que fue sometido ayer el policía herido fue “exitosa” y que, aunque permanece en estado delicado, se encuentra estable y “su evolución es buena”.