Triple choque en San Pedro dejó un herido y daños materiales

El hecho se registró el jueves, alrededor de las 19:00, en ruta PY03 General Elizardo Aquino, a la altura del kilómetro 127, jurisdicción de la subcomisaría 15ª de Potrero Ybate, departamento de San Pedro.

En el siniestro estuvieron involucrados tres vehículos. Un camión Scania, modelo 124G, color amarillo, año 1999, conducido por Juan Carlos López, de 48 años, quien resultó ileso.

También una camioneta Kia Sportage, color gris, año 2021, guiada por Carlos Sebastián Escobar Estigarribia, de 29 años, quien sufrió lesiones a consecuencia del choque.

Además de un camión Scania, color verde, conducido por Leonardo Olmedo Cabrera, de 29 años, quien también salió ileso.

El conductor de la camioneta, Carlos Escobar, fue auxiliado inmediatamente y trasladado al Hospital Distrital de San Estanislao.

Conductores se habrían quedado encandilados

De acuerdo con la información proporcionada por el inspector Josué Alvarenga, interviniente en el hecho, los camiones impactaron contra la camioneta luego de que los conductores quedaran encandilados con la luz alta del vehículo menor, que circulaba con dirección a Santaní.

Los camiones, en sentido contrario hacia la localidad de 25 de Diciembre, no lograron evitar el choque, y se dio el impacto frontal y posterior colisión con el segundo camión.

El golpe provocó que la camioneta volcara. Los tres vehículos fueron trasladados a la sede policial como parte del procedimiento.