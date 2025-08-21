Senado envía al archivo ley antipolladas a accidentados

Además de disponer de varios fondos públicos, la propuesta “antipolladas” pretendía cobrar G. 10.000 extra por cada licencia de conducir en todo el país y el 50% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por la venta de cada motocicleta importada.

Se necesitaba un mínimo de 30 votos para ratificar el rechazo del Senado, por lo que el presidente en ejercicio, Ramón Retamozo (ANR, aliado cartista), incluso llamó a sus colegas a dejar sus almuerzos y votar.

El título de la ley hace alusión a las “polladas solidarias” que la ciudadanía hace cuando un accidentado necesita dinero para su tratamiento y el precario sistema de salud se encuentra colapsado, especialmente por motociclistas.

Natalicio Chase (ANR, HC), líder de la bancada cartista y vocero de la comisión de Hacienda, dijo que ratificaban su dictamen por el rechazo, en base a la postura del Ministerio de Economía.

Ley antipolladas, inviable

Anteriormente, en su primera revisión, el Senado había rechazado el proyecto con el argumento de que era “inviable” e incluso habían acusado de una pobre labor legislativa a los diputados, refiriendo que ni siquiera se consultó con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Diputados opositores, a su turno, ya apuntaron en ese entonces que la ONG del cartismo la OPACI ya cobraba G. 10.000 por cada licencia de conducir y que el problema de fondo es el pésimo transporte público.