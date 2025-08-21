Se quedó dormida y sufrió un aparatoso accidente

Cerca de las 5:00 de este jueves, una joven identificada como Eliana María Insfrán Vaesken sufrió un fuerte accidente sobre Lomas Valentinas (Tercera Proyectada) y México, Asunción.

El comisario Alberto Morínigo, de la Comisaría 4ª, señaló que la conductora manifestó que se quedó dormida al volante e impactó contra un vehículo estacionado en el lugar. Luego del fuerte impacto, volcó aparatosamente.

Lea más: MRA: Triple choque en zona de incendio

A pesar de que su vehículo quedó sumamente dañado, la joven conductora resultó prácticamente ilesa, solo con algunos golpes y en shock por el susto.

“La persona afectada por la colisión solicitó el alcotest y la misma conductora se ofreció de forma voluntaria”, indicó el comisario.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hasta el cierre de la nota, aún no se tenían los resultados de la prueba.

Unite al canal de ABC en WhatsApp