Allanan un inquilinato por presunta explotación infantil en zona Terminal

Agentes fiscales y policiales encabezan un operativo para desbaratar un aparente esquema de explotación infantil en la avenida Fernando de la Mora, en las inmediaciones de la Estación de Buses de Asunción.

El ministro de la Niñez, Walter Guitérrez, acompaña el procedimiento para rescatar a numerosos niños y adolescentes. Destacó para ABC TV que tienen la información de que serían víctimas de diferentes tipos de explotación, desde laboral hasta sexual.

Detalló que hay alrededor de 50 menores de edad que serán rescatados y trasladados a un Centro de Protección de la institución, por disposición de la Defensoría. Primeramente, recibirán atención médica debido a que varios de ellos tienen “condiciones de salud delicada”.

El Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) también participa del operativo, ya que la mayoría de las familias que se encuentran en el inquilinato son miembros de comunidades nativas.

“Es un aguantadero”, resaltó el ministro de la Niñez. Señaló que los niños pertenecen mayoritariamente a comunidades indígenas que sí reciben asistencia, pero que mendigando en las calles pueden llegar a recaudar entre G. 150 a 200 mil por día, por lo que muchos son explotados por adultos que ni siquiera son sus padres o tutores.

Destacó que las adolescentes explotadas sexualmente “recaudan” mucho más.

Inquilinato ya estaba clausurado

La Municipalidad de Asunción también acompaña el operativo y se confirmó que el inquilinato funciona de forma totalmente irregular, sin ningún permiso de la comuna. Es la segunda intervención que se realiza en este sitio, que ya estaba clausurado pero seguía operando.

Cada adulto que habita en este sitio paga G. 20.000 por día y los niños deben aportar G. 10.000, según relataron. El inquilinato tiene ocho habitaciones y en una de ellas, por ejemplo, se encontraron a 15 menores de edad viviendo de manera sumamente hacinada.