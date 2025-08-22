Arresto domiciliario para chofer de Bolt que provocó tiroteo frente al colegio Cristo Rey

Se trata de Christian Agustín Molas Villalba, de 47 años, quien salió esta tarde de la comisaría 1ª de Asunción, con asiento en el barrio Sajonia, para pasar a guardar arresto domiciliario en una casa del barrio Obrero.

El chofer de Bolt soporta imputación por intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y violación del deber de cuidado y educación.

Molas fue arrestado ayer de mañana después de que subiera a un colectivo de la Línea 11 y golpeara varias veces a su conductor, Christian David Guerrero Colmán, de 41 años, a quien previamente habría amenazado con un revólver traumático Umarex que contenía cuatro balines de goma.

Esta arma, en teoría, no es letal, pero si se usa a corta distancia y en partes sensibles sí puede serlo. Cuesta entre G. 1.500.000 y G. 2.000.000, dependiendo del modelo y el negocio que lo venda.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La agresión dentro del ómnibus fue grabada por las cámaras de seguridad, que también registraron el momento en que el colectivero chocó de hacia atrás el auto Toyota Vitz que manejaba Molas y en el que transportaba a su hijo de seis años, pese a que en teoría estaba trabajando para la plataforma de viajes Bolt.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Amenaza, tiroteo y persecución frente a colegio

El percance ocurrió sobre la avenida Ygatimí de Asunción, frente mismo al colegio Cristo Rey.

Aparentemente, el chofer del micro se negó a quedarse en la escena para hablar con el conductor de Bolt, lo que supuestamente motivó la desmedida reacción de este último, quien lo persiguió, interceptó y subió al bus para pegarle.

Lea más: Fiscala pide revocar beneficio a hombre que amenazó con arma a chofer frente a colegio

De hecho, los propios pasajeros avisaron del incidente a un policía que estaba haciendo guardia en la zona y que intentó detener al chofer de Bolt, pero este bajó del colectivo, subió de nuevo a su Toyota Vitz e hizo una maniobra evasiva peligrosa, por lo que el uniformado efectuó dos disparos con su pistola contra las ruedas del móvil de Bolt.

El Toyota Vitz escapó solo dos cuadras, hasta que quedó varado en la avenida Colón, tras lo cual Christian Agustín Molas Villalba se percató de que su hijo ya no estaba a bordo, porque había sido el niño se bajó y se escondió en un local de Biggie cuando su papá subió al colectivo para agredir al chofer.

Cuando el chofer de Bolt regresó ya a pie a la escena para intentar rescatar a su hijo, dijo que era su tío, pero finalmente fue reconocido por los afectados y detenido en el lugar.

Otro proceso penal

Aunque está imputado y ahora ya con arresto domiciliario en esta causa que se abrió por el incidente frente al colegio Cristo Rey, el chofer de Bolt Christian Agustín Molas Villalba tiene marcada para este lunes 25 de agosto una audiencia telemática ante la jueza de Ejecución Sandra Patricia Silveira Benítez en otra causa que soporta desde el año 2015, cuando agredió brutalmente a su otro hijo.

Lea más: Roce de vehículos termina en balacera frente a colegio de Asunción: ¿cómo ocurrieron los hechos?

Cuando eso, Molas había sido detenido y procesado por maltrato a niños y adolescentes bajo tutela, causa en la cual le concedieron una suspensión condicional del procedimiento, es decir, que no llegó a juicio oral, aunque sí estuvo preso por unos meses hasta inicios de este año en la penitenciaría regional de Pedro Juan Caballero, según dijo él mismo a los policías que lo apresaron ayer.

La audiencia de este lunes será “a los efectos de ejercer su defensa y ser oído para el estudio de la revocación de la suspensión condicional del procedimiento”, que fue solicitada por la fiscala de Ejecución Celia Elizabeth Beckelmann Acosta luego del tiroteo frente al colegio Cristo Rey.

En el peor de los casos para Molas, el Juzgado de Ejecución podría devolver su causa del 2015 al Juzgado de Garantías que le dio la suspensión condicional del procedimiento, que a su vez podría anular ese beneficio y elevar la causa a juicio oral en el que eventualmente lo condenarían y entonces tendrá que volver a la cárcel.