Procesan por sicariato y remiten a la cárcel a presunto asesino de un veterinario

En la tarde del viernes 1 de agosto pasado, supuestamente el presunto pistolero de la mafia Delcio Rojas Cáceres llegó hasta la clínica veterinaria del doctor Bartolomé Vega Caballero, ubicada en el centro de la ciudad de Yuty.

El presunto criminal con antecedentes por asalto a mano armada ingresó al local como un cliente interesado en la compra de medicamentos para animales vacunos.

La víctima estaba sentada tranquilamente en su escritorio terminando el recuento de las ventas de la semana, cuando el supuesto cliente sacó un revolver de su bolso de mano y gatillo desde atrás contra el veterinario.

Lea más: Cayó en Itapúa presunto sicario del veterinario de Yuty

Pero el arma falló una y otra vez, quizás el doctor pensó que se trató de un asalto y no reaccionó contra su atacante, quien tuvo el tiempo de descargar, destrabar y volver a cargar el arma para luego ejecutar a su objetivo con tres disparos. Uno en la cabeza, otro de hacia atrás y dos en la cara, ya cuando el profesional estaba tirado en el piso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El asesino guardó nuevamente el arma, tomo algunas cosas que había sobre el escritorio y salió a la calle, donde abordó su motocicleta para alejarse del sitio. Todo el macabro hecho fue filmado por las cámaras de seguridad de la veterinaria, las imágenes fueron recogidas por los agentes de Investigaciones de Caazapá y ayudaron para la identificación del presunto asesino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La detención del supuesto sicario

En la madrugada del viernes último Delcio cayó en un control policial efectuado sobre un camino vecinal de la localidad de Epifanio Méndez Fleitas, en San Pedro del Paraná. El sospechoso estaba al mando de un auto Toyota Premio gris, con matrícula AAVJ 092 y portaba una pistola calibre 9mm en la cintura.

El pistolero fue remitido a la comisaría de Yuty, donde el fiscal Derlys Fanego lo imputó por sicariato y pidió su prisión preventiva, en la mañana de hoy la magistrada Carol María Escobar Lapierre dio curso la acusación y ordenó el inmediato traslado del imputado a la cárcel regional de Itapúa, también conocido como Centro de Reinserción Social (Cereso).

<b>Pistolero de la mafia</b>

Según los investigadores, Delcio es un peligroso maleante que opera regularmente para una de las facciones criminales afincadas actualmente en San Pedro del Paraná.

Sobre el móvil del asesinato del veterinario Bartolomé Vega Caballero nadie quiso adelantar una hipótesis ya que el profesional mantenía un excelente relacionamiento con todos sus vecinos en la ciudad de Yuty.