Denuncias de supuesta corrupción salpican a la Policía

El pasado 15 de agosto agentes especiales del Grupo de Investigación Sensible (Gise) de la Senad y militares de la Sub Área de Pacificación 5 (SAP 5) del CODI detuvieron en el centro de la ciudad de Yby Pytã, departamento de Canindeyú. al oficial inspector Guido Vismar Escobar Ávalos (35), subjefe de la comisaría local, y el suboficial inspector Ángel Ramón Bareiro Gómez (35), personal de la misma unidad, que estaban vestidos de civil.

Fue durante una operación en la que buscaban detener a Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho, y al considerado número dos de su organización, Nilson David Maylín Haedo, alias Capibara.

Para el ministro de la Senad Jalil Rachid, los policías entorpecieron el operativo.

Supuesta extorsión en Lambaré

En otro caso ocurrido el pasado sábado a la madrugada, tres policías fueron procesados por extorsión, cohecho pasivo y privación ilegítima de libertad. por haber detenido a un presunto tortolero, a quien liberaron nuevamente tras el supuesto pago de unos G. 10.000.000.

Se trata del subjefe de la Comisaría 16ª Central de Lambaré, comisario Édgar Francisco Villetti Bogado, el suboficial inspector Édgar Adalberto Núñez Vázquez y el suboficial ayudante Diego Joel Bogado Sosa, ambos también de esa unidad.

Vehiculo denunciado como robado en Brasil

El pasado lunes, el abogado Jonathan Gómez Nicolino, representante de la empresa Localiza Renta Car, denunció que el sistema de GPS de un vehículo Jeep Compass Long, con chasis N° 98867512MPKM39282, robado a mano armada en el 2023 en Paraguaçu (San Pablo, Brasil), marcaba que se encontraba estacionado al costado del edificio del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional.

Gómez solicitó apoyo de agentes de la Comisaría 7ª del barrio San José, quienes al llegar observaron a un hombre de contextura mediana, calvo y con uniforme policial, subir al vehículo y huir del lugar.