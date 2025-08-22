Reciclador sufrió graves quemaduras tras incendiarse su motocarro en plena marcha

El hecho se registró en la vía pública del exkilómetro 20, a la orilla de la ruta PY02, donde Andrés Demetrio Flores Báez (50) circulaba al mando de su motocarro mientras realizaba su labor diaria de juntar latitas.

Lea más: Controlan el incendio en Roque Alonso: sospechan que fue provocado

De acuerdo con los testigos, una falla en el sistema eléctrico habría provocado un cortocircuito, originando una explosión. De inmediato, las llamas alcanzaron las piernas del conductor, quien corrió desesperado con las ropas incendiadas, según quedó registrado en el circuito cerrado de una vivienda.

Afortunadamente, la rápida intervención de los trabajadores de una estación de servicio permitió sofocar el fuego. Sin embargo, el trabajador sufrió serias lesiones y su motocarro quedó inservible.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea también: MRA: Triple choque en zona de incendio

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Inmediatamente, convocaron a bomberos voluntarios, quienes procedieron a llevar a la víctima al hospital distrital de esta ciudad, donde permanece internado a raíz de las quemaduras que sufrió en las piernas.