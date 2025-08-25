Video: recuperan moto robada en Fernando de la Mora

Con la excusa de probar una motocicleta para comprar, un hombre que se se hizo pasar por comprador robó el biciclo en el barrio Itá Ka’aguy, de la ciudad de Fernando de la Mora. Tras la denuncia policial, se logró recuperar el biciclo.

El hecho ocurrió el pasado viernes a las 15:00, cuando el supuesto comprador pidió probar la moto. Salió de la casa del vendedor, de nombre Heraldo Centurión, y ya no regresó.

Como la motocicleta no contaba con GPS, no se pudo rastrear, pero tras realizar la denuncia, agentes de la Comisaría salieron en su búsqueda y, finalmente, se logró recuperar.

El presunto ladrón se identificó con el nombre de Jesús y fue encontrado en su domicilio, con la motocicleta.

El propietario lo increpó cuando llegaron a la casa: “Esa es mi moto, verdad”, a lo que el hombre asiente con la cabeza, asumiendo la culpa.

El biciclo fue hallado al día siguiente de que ocurrió el hecho.