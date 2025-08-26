Concejal de Areguá no quiso explicar el concepto del cheque de G. 600 millones entregado al intendente

Una banda conformada de delincuentes violentó los accesos a la casa del intendente de Areguá, Denis Torres (ANR), y perpetró un violento asalto con toma de rehén. Se llevaron dinero en efectivo y, además, se habla del robo de un sospechoso cheque por G. 600 millones, que fue emitido por un concejal local.

El concejal de Areguá, Pablo Ayala, confirmó que entregó el mencionado cheque al Intendente en concepto de campaña, pero ante la insistencia, modificó su versión e indicó que fue por motivos personales.

“En el robo se llevaron dinero en efectivo, joyas y un cheque que yo le había dado a él (Intendente de Areguá) para un aporte de campaña, de monto 600 millones de guaraníes”, expresó el edil.

Cuando fue consultado sobre el origen de dicha cantidad de dinero, explicó: “Yo tengo mi trabajo, soy abogado y tengo también mi negocio con mi familia. Además, he vendido herencia que recibí de mi padre”.

A renglón seguido añadió: “Es un aporte personal, un aporte de campaña, ya que soy precandidato a Intendente de la ciudad de Areguá”.

En otro momento fue consultado sobre la trazabilidad del dinero, si la Dirección Nacional de Ingresos podría determinar de donde salió ese dinero. A esto respondió que “lo pueden hacer sin ningún problema”.

Pero, a continuación, sostuvo: “Yo no entregué dinero en efectivo. Un cheque o un pagaré es solamente un documento. Si era dinero en efectivo, si ya era otra cosa. La DNIT te obliga a justificar cuando se mueve más de 40 millones de guaraníes en efectivo”.

Sobre si este sería un cheque sin fondo, lo cual es un delito, indicó que eso “se puede corroborar una vez que se presente en una entidad bancaria”.

Para finalizar, nuevamente fue consultado sobre el motivo que lo llevó a realizar la entrega de un cheque de 600 millones de guaraníes, a lo que apuntó: “Por motivos personales con el Intendente”.