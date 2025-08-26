Peatón muere tras ser atropellado por una moto en Limpio

Un accidente de tránsito fatal se registró este martes en Limpio. La víctima fue identificada como Francisco de Sales Bernal Vega (66), quien intentaba cruzar la Ruta PY03 cuando fue atropellado por una motocicleta, según informe preliminar.

El conductor de la moto, Alberto Peralta (47), quien no contaba con licencia de conducir, deberá ser sometido al alcotest por decisión de la fiscal Sara Torres.

El hecho ocurrió alrededor de las 05:30, en el carril de salida de Limpio, a la altura del viaducto del km 22 de la Ruta PY03.

Zona sin paso peatonal

En ese tramo no existe un cruce peatonal habilitado, por lo que los transeúntes deben arriesgarse al cruzar la vía para llegar al otro lado.